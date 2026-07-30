Strada del Beigua, il consiglio provinciale approva il protocollo d'intesa per la progettazione, i lavori e la gestione del tratto

E' stato approvato all'unanimità dal consiglio provinciale il protocollo d'intesa per la progettazione, l'esecuzione delle lavorazioni e la gestione delle strade "Piampaludo-Monte Beigua-Alpicella" attraverso i comuni di Varazze, Cogoleto, Stella e Sassello.

"Il protocollo impegna per le parti di competenza i Comuni, la Provincia e la Regione a mettere a disposizione, in un intervento di ristrutturazione e in parte di completamento, adeguamento, una viabilità di quasi alta montagna di ordinaria percorribilità di questra strada attraversando il parco e collegando le varie realtà presenti e i comuni creando un anello che ne garantisca la valorizzazione e la fruibilità completa" ha detto il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

"Ci tengo a ringraziare il lavoro dei nostri uffici, sono stati mesi di duro lavoro e confronto con Regione Liguria per riuscire a strutturare questo enorme protocollo d'intesa che finalmente è la messa a terra di un progetto a lungo termine. Il Parco del Beigua è un organo fondamentale e deve essere in tutti i modi tutelato, questo protocollo è di un'importanza strategica per un parco Unesco, dobbiamo quindi metterci in prima linea" ha continuato il vicepresidente e sindaco di Stella Andrea Castellini.

Nell'ottobre del 2025 il Consiglio provinciale aveva approvato l’atto di indirizzo che permetterà alla Provincia di acquisire un tratto di strada, attualmente ancora privato, così da renderlo completamente pubblico. Un passaggio necessario per arrivare alla stesura di un progetto, al protocollo d'intesa con la Regione e chiedere risorse per la messa in sicurezza della strada e renderla pienamente fruibile una volta diventata pubblica.

Il protocollo prevede che la Regione Liguria assuma il ruolo di soggetto attuatore per la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie, mentre i Comuni interessati cederanno gratuitamente le aree stradali. La Provincia, una volta ultimati i lavori, prenderà in carico la proprietà e la gestione della strada, garantendone la manutenzione e la sicurezza.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del protocollo, dovrà essere predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, da parte della Provincia e l'approvazione in linea tecnica da parte di Palazzo Nervi dei comuni di Cogoleto, Sassello, Stella e Varazze con l'invio alla Regione.

Dovrà essere effettuata la richiesta per il cofinanziamento delle attivita finalizzate alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da inserire sulla piattaforma degli interventi infrastrutturali regionali nella finestra di apertura ottobre/novembre 2026.

Entro aprile 2027 dovrà essere predisposto da parte della Provincia delle attivita progettuali per il livello di fattibilita tecnica ed economica con l'obiettivo di inserire il progetto nella piattaforma degli interventi infrastrutturali regionali. Entro 60 giomi dalla presentazione del progetto la Regione avvierà la conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto e avvio delle procedure espropriative o un altro iter autorizzativo individuato.