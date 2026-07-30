Savona, la danza inclusiva protagonista sul lungomare: il 8 agosto la rassegna FIDESM Liguria

La danza come strumento di inclusione, condivisione e abbattimento delle barriere. Sabato 8 agosto Savona ospiterà la Rassegna di Danza Sportiva Inclusiva, organizzata da FIDESM Liguria con il patrocinio e la collaborazione delle istituzioni sportive e del Comune.

L'iniziativa prenderà il via alle 20 con la sfilata degli atleti sul lungomare. Il corteo partirà da Piazza Eroe dei Due Mondi e raggiungerà il Ponte sospeso Giancarlo Ruffino, attraversando la passeggiata cittadina in un momento simbolico dedicato alla promozione dello sport aperto a tutti.

Alle 21 l'attenzione si sposterà all'Anfiteatro dell'Isola della Gioventù, dove prenderanno il via le esibizioni dei protagonisti della manifestazione. Sul palco si alterneranno atleti e ballerini impegnati nelle diverse discipline della danza sportiva inclusiva, offrendo al pubblico uno spettacolo che coniuga tecnica, talento e valorizzazione delle diverse abilità.

La rassegna punta a diffondere una cultura sportiva fondata sull'accessibilità e sulla partecipazione, mettendo al centro il valore dell'inclusione attraverso il linguaggio universale della danza. Un appuntamento aperto alla cittadinanza che intende promuovere il confronto, la sensibilizzazione e il coinvolgimento del pubblico in una serata dedicata allo sport senza barriere.