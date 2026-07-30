Rachele Siffredi è Miss Toscana Blumare 2026: l'andorese vola alla finale nazionale

Rachele Siffredi, andorese e già Miss Andora, ha conquistato il titolo di Miss Toscana Blumare 2026, guadagnandosi così l'accesso diretto alla finale nazionale del concorso.

L'atto conclusivo della diciottesima edizione di Miss Blumare si svolgerà dal 3 all'8 novembre 2026 a bordo della MSC Magnifica, confermando la formula che da anni caratterizza la manifestazione, unica nel panorama nazionale per la sua finale itinerante in crociera.

Miss Blumare è un concorso nazionale di bellezza e moda che coinvolge selezioni regionali in tutta Italia e rappresenta un'importante vetrina per giovani aspiranti modelle, con prove dedicate alla passerella, alla presenza scenica e alla valorizzazione della personalità delle concorrenti.

Con il successo ottenuto nella selezione toscana, Rachele Siffredi rappresenterà Andora nella finale nazionale, dove sarà tra le concorrenti in lizza per la conquista del titolo italiano.

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