Moto a grandi velocità a Varazze, dito puntato sull'assenza notturna della polizia locale. Il Sindaco: "Sarà attivo un servizio di vigilanza"

Moto a grandi velocità sull'Aurelia e persino viste sfrecciare sulla passeggiata.

A Varazze sono diverse le segnalazioni che puntano anche il dito contro la mancata presenza notturna della polizia locale.

Comunque tra agosto e la fine dell'anno entreranno in servizio a tempo indeterminato 4 agenti e due erano già stati assunti da inizio 2026.

"Dal primo di agosto saranno assunti due agenti nuovi ed entro la fine dell'anno altri due - ha detto il Sindaco Luigi PIerfederici - Per tutto il mese di agosto abbiamo dato mandato al comando di aumentare i servizi e inoltre come a Savona sarà attivo un servizio di vigilanza sui beni comunali a supporto della polizia locale. In caso di necessità comunque chiameranno le forze dell'ordine".

"È ovvio che i numeri di Finale è Loano sono diversi, doppiamo fare il conto su quello che siamo, la coperta è quella. Anche perchè nel 2025 sono andati via tra pensione e trasferimento 5 vigili e l'anno prossimo riusciremo ad implementare l'organico perchè vorremmo arrivare ad avere un terzo turno serale - continua il primo cittadino varazzino - Comunque con il Comando dei carabinieri abbiamo chiesto nelle ultime settimane in comune accordo un implemento del servizio del territorio e devo dire grazie alla disponibilità del Comando di Varazze e del comando provinciale. Si cerca di coprire il territorio nel miglior modo, con tutte le difficoltà che si devono affrontare".

Critico il consigliere comunale di minoranza di Varazze Domani Giacomo Robello.

"Da settimane i cittadini segnalano lo stesso problema: motociclette che di notte percorrono l'Aurelia a velocità sostenuta, disturbando la quiete pubblica e mettendo a rischio l'incolumità di residenti e turisti. Non è un fenomeno esclusivo di Varazze, ovviamente riguarda tutte le località costiere ad alta affluenza estiva, ma è anche vero che questi comportamenti prosperano dove chi li mette in atto sa di non incontrare controlli. E i numeri, messi a confronto con i comuni vicini, spiegano perché a Varazze questo rischio sia più alto che altrove: Finale Ligure: 10.862 abitanti su 35,53 kmq — 29 unità di Polizia Municipale, con servizio serale attivo da giugno a settembre fino alle 3 di notte; Pietra Ligure: 8.194 ab. su 9,88 kmq — 19 agenti, tutti a tempo indeterminato; Loano: 10.689 ab. su 13,48 kmq — 26 unità, turni serali in lavoro ordinario e su base volontaria e un sistema premiante che negli ultimi anni ha distribuito denari utili all'implementazione di servizi e personale; Celle Ligure: 4.810 ab. su 9,56 kmq — 9 agenti, nessun servizio serale strutturato; Varazze: 12.370 ab. su 48 kmq (il territorio più esteso di tutti) — 12 vigili, che diventeranno pare 14 solo dal 1° agosto, e nessuna pattuglia serale, se non in occasione di manifestazioni - dice Robello - Il risultato è che Varazze ha il rapporto abitanti-per-agente più alto della zona e un territorio da coprire quattro volte più esteso, per agente, rispetto alla media degli altri comuni. Non stiamo parlando di un problema di buona volontà del Comando: è un problema strutturale di organico e di scelte politiche dell'attuale amministrazione (che era anche quella precedente)".

"C'è poi un aspetto che aggrava il quadro e che va detto con chiarezza. La normativa (articolo 208 del Codice della Strada) prevede che i proventi delle sanzioni al Codice della Strada siano destinati, almeno in parte, al potenziamento dei controlli — mezzi, attrezzature, assunzioni stagionali, straordinari. È così che Loano, Finale e Pietra Ligure finanziano i loro presidi estivi. A Varazze, per la stagione 2026, questi fondi mancano — perché durante l'anno non sono state elevate sufficienti sanzioni, basta osservare i dati e si evidenzia un crollo ed anche questa è una scelta politica (tra l'altro in netto contrasto con quanto richiesto dallo stesso gruppo di maggioranza Essere Varazze l'anno scorso alla sua stessa amministrazione) - continua il consigliere di opposizione - E la prospettiva è che la stessa situazione si ripeta anche nel 2027. Si innesca così un circolo vizioso: pochi controlli oggi significano pochi fondi domani, e pochi fondi significano ancora meno controlli l'anno successivo. Mentre i Comuni limitrofi reinvestono nella sicurezza dei propri cittadini, Varazze resta ferma, con un territorio vasto quanto Finale Ligure ma con meno della metà del personale. Chiediamo all'Amministrazione: un piano di potenziamento organico stabile, non affidato solo agli stagionali di agosto; un presidio serale mirato nei mesi e nelle zone più critiche, a partire dall'Aurelia; e trasparenza sull'attività sanzionatoria svolta, che è anche la premessa per reperire le risorse necessarie a garantire un servizio serio ai cittadini e ai turisti che scelgono Varazze".