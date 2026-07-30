Savona, il Pedibus riparte: Auser accompagnerà i piccoli alunni a scuola fino al 2029

Il servizio Pedibus continuerà ad accompagnare gli alunni delle scuole primarie di Savona anche nei prossimi tre anni scolastici. Il Comune ha infatti approvato la convenzione con Auser Savona, che gestirà il servizio per gli anni 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, confermando così un progetto che da oltre quindici anni rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie savonesi.

Il Pedibus è attivo in città dall'anno scolastico 2010/2011 e nasce dalla collaborazione tra il Comune, gli istituti scolastici e il mondo del volontariato. Si tratta di un servizio che permette ai bambini delle scuole primarie di raggiungere la scuola a piedi lungo percorsi prestabiliti e in totale sicurezza, accompagnati dai volontari. Un'iniziativa che, oltre a facilitare gli spostamenti delle famiglie, promuove l'autonomia dei più piccoli, la socializzazione e uno stile di vita più sano, contribuendo anche a ridurre il traffico davanti agli istituti scolastici.

Anche per il prossimo triennio sarà Auser Savona a mettere a disposizione i propri volontari per garantire il servizio. Per questo il Comune riconoscerà all'associazione un contributo annuale di 2.500 euro, per un totale di 7.500 euro nel triennio.

La somma viene concessa in considerazione della rilevanza sociale del progetto e dell'impegno continuativo richiesto ai volontari, indipendentemente dal numero dei percorsi che saranno effettivamente attivati.

Palazzo Sisto ha anche approvato anche lo schema della convenzione che regolerà il rapporto tra Palazzo Sisto e Auser. Le risorse saranno ripartite sui bilanci 2026, 2027 e 2028, mentre il rimborso all'associazione verrà liquidato entro il mese di marzo di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'accordo.