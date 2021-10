Scontro tra un'auto e un camion: soccorsi mobilitati sulla A10 tra Albisola e Savona

Scontro tra un'auto e un mezzo pesante intorno alle 11.30 sulla A10 tra Albisola Superiore e Savona, in direzione Francia, in prossimità dello svincolo per la città capoluogo.

Sul posto è intervenuto il personale volontario della Croce Verde di Albisola Superiore e della Croce Oro Mare, oltre ai Vigili del fuoco e al personale della viabilità autostradale per regolare il traffico, che nel tratto in questione procede rallentato su di una corsia sola.

Il bilancio del sinistro ha visto due persone ricoverate in codice giallo al San Paolo di Savona.