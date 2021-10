Alassio, una serata per ricordare Carlo Tomagnini (FOTO)

Sono accorsi molto numerosi alla ex Chiesa Anglicana di Alassio per onorare la memoria dell'ex amministratore comunale Carlo Tomagnini, un personaggio che ha amato la sua città facendosi spesso in quattro per portarla alla ribalta nazionale e internazionale.

E' mancato nel febbraio del 2008 e sin da giovane ha perseguito con iniziative turistiche per promuovere Alassio, portando personaggi, inventandosi eventi di grande interesse, come l'inaugurazione della statua dedicata a Charlie Chaplin nel 1979, alla presenza della vedova Oona O'Neil; il ritiro della Nazionale di calcio di Bearzot nel 1982 che portò fortuna agli azzurri che dalla Spagna tornarono in Italia Campioni del Mondo; la famosa corsa su macchine schiacciasassi dalla velocità massima di 20 km/h che si svolse nel 1974 in piazza Partigiani e che vide come concorrenti i più famosi piloti dei bolidi di Formula 1 (Hunt e Regazzoni per citarne due); la maratona di nuoto nel 1991 nelle acque della baia del Sole per dimostrarne la limpidezza a dispetto della pubblicità negativa allora ingiustamente fomentata da alcuni giornali in seguito al disastro ecologico provocato dall'affondamento della petroliera Haven: vi parteciparono i più famosi nuotatori del mondo. E molte altre iniziative illustrate in un cortometraggio ideato dal giovanissimo Pietro Gianetti, coadiuvato da Andrea Cenere.

Hanno fatto da testimonial con interviste l'ex presidente dell'allora azienda di soggiorno Giancarlo Garassino, l'ex assessore allo Sport di allora Gianni Caviglia e l'albergatore Giancarlo Quadrelli. Ha presentato il giornalista Daniele La Corte, anche questi testimonial nel filmato.