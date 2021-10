Green Pass e obbligo della mascherina, controlli della polizia locale di Carcare: 16 sanzioni

Proseguono i controlli della polizia locale di Carcare per verificare l’osservanza della normativa anti-Covid. Nell'ultima settimana nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno riscontrato 3 violazioni per mancanza di Green Pass nei bar del paese e ben 7 violazioni commesse dagli esercenti del mercato settimanale, i quali si sono presentati nella giornata di mercoledì, ad esercitare la loro attività senza essere muniti della certificazione verde.

Nella mattinata di oggi è stato svolto un servizio ad alto impatto per la verifica del rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina per i passeggeri degli autobus diretti a Savona. Il comandante ha effettuato controlli in borghese, confondendosi tra i passeggeri della linea Cairo-Savona, allertando la pattuglia posizionata in via Nazionale, che ha identificato i trasgressori, elevando 5 sanzioni da 400 euro. Sanzionato anche il cliente di un ipermercato trovato ad effettuare acquisti senza mascherina.