TPL, ancora alcune corse sospese prossima settimana, ma si va verso l'attenuazione dei disagi

Nuovo aggiornamento sul servizio di trasporto pubblico locale nel savonese a seguito delle recenti modifiche apportate per l’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, che hanno coinvolto gli autisti di TPL Linea.

Dal 25 ottobre al prossimo 1 novembre 2021 si riducono i tagli alle corse delle linee che erano state necessarie per la mancanza della certificazione sanitaria richiesta, con il personale viaggiante che si è attivato per le vaccinazioni e i tamponi necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.

QUI il nuovo prospetto di riferimento su orari e corse sospese

Secondo quanto previsto dalla normativa, l’azienda di trasporto savonese sta continuando la ricognizione del proprio personale per verificare il corretto adempimento delle certificazioni indicate e obbligatorie.

“I numeri sono in netto miglioramento” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Per la prossima settimana sono previste ancora alcune limitazioni del servizio, la situazione tuttavia migliora rispetto ai giorni precedenti: contiamo quanto prima di tornare alla normalità anche in relazione all’entrata in vigore dell’orario definitivo per le scuole e all’attuazione del piano di rafforzamento per il trasporto scolastico”.

“Per i definitivi orari scolastici siamo ormai a regime, stando ai nostri primi riscontri, secondo la programmazione definita, anche se ora in parte condizionata dalle recenti modifiche introdotte per l’obbligatorietà del Green Pass e il servizio in continuo aggiornamento”.

“Nonostante qualche ripercussione sui turni degli autisti e quindi l’operatività del nostro parco mezzi nella complessiva circolazione ordinaria dei bus di linea, auspichiamo una progressiva e costante regolarizzazione del nostro personale, fornendo quindi le garanzie del caso per lo svolgimento del trasporto pubblico e limitare al minimo i disagi per l’utenza, i viaggiatori e gli stessi studenti”.

“Invitiamo l’utenza a seguire gli ulteriori aggiornamenti di orario, corse e linee interessate, sul nostro sito internet e sui nostri canali social” concludono la presidente Sacone e il direttore Barusso.