Cairo: sostituzione rete idrica in via Madonna del Bosco: intervento autorizzato

Con deliberazione della giunta comunale di Cairo Montenotte è stata autorizzata, come sollecitato dall'amministrazione, la realizzazione dell’intervento di sostituzione della rete di distribuzione dell’acquedotto in via Madonna del Bosco da parte di Ireti per un importo totale di 68.750,00 euro.

"L’intervento si rende necessario in quanto l’attuale condotta, posata all'inizio degli anni ’70 dal soggetto attuatore delle urbanizzazioni della località Buglio, è soggetta a ripetute rotture" spiega Fabrizio Ghione, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Cairo Montenotte.

La nuova condotta in ghisa sferoidale DN 150 mm ricalcacherà l’attuale tracciato lungo la viabilità comunale compresa la ricostruzione degli allacciamenti di utenza presenti.