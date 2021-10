Elezioni 2021, l'ex consigliere Franco: "Il Pd ha riottenuto voti un po' ovunque, ma non a Loano"

"Ormai gli echi delle elezioni amministrative in Italia si stanno spegnendo, però non vi è errore peggiore di quello che si possa fare dimenticando quello che è successo. In Italia abbiamo assistito ad un forte recupero del Partito Democratico che ha riottenuto voti un po' ovunque: Loano, mi dispiace dirlo, non rientra in questo contesto". Così l'ex consigliere di minoranza a Loano, Roberto Franco.

"In Italia il Partito Democratico ha 'targato' orgogliosamente le sue liste incassando il voto storico, mi dispiace riconfermare che a Loano non sia stato così, sembra quasi che nel nostro paese ci si vergogni ad essere di sinistra - prosegue Franco - Le scelte elettorali, secondo il mio modestissimo parere, sono state guidate da mani che di sinistra non sono e che hanno di fatto impedito a tanti loanesi che avrebbero votato la loro casa di non sentirsi motivati e di non identificarsi in una lista che tutto era tranne che di sinistra. Ma chi sarà stato a gestire una situazione, per noi di sinistra, così negativa? Forse qualcuno ha delegato poteri e situazioni che avrebbero gestito nell'interesse della sinistra e del sindacato?".