Albenga, legalità nelle scuole, il 27 ottobre Giovanni Impastato incontra alunne e alunni delle terze in via degli Orti

Giovanni Impastato, figura di rilievo nella lotta contro le mafie, domani, mercoledì 27 ottobre, alle 9.30 incontrerà le alunne e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Albenga I di via degli Orti.

L’incontro, che rientra nell’ambito del progetto di Legalità d’Istituto, trova l’obiettivo principale nella promozione della consapevolezza, e più nello specifico: del rispetto che passa attraverso il riconoscimento dell’altro come parte di noi, della società e del mondo; del concetto di diritto e di dovere come elementi indispensabili per il benessere di se stessi e degli altri all’interno di una dimensione collettiva; della necessità delle regole come elemento fondante di una convivenza civile e democratica.

Al fine di favorire il rispetto delle linee guida anti Covid19, le alunne e gli alunni della classe 3^C, estratta a sorte, incontreranno l'ospite in presenta nell’aula magna, mentre le altre classi terze parteciperanno in modalità online.

Questa mattina Impastato ha già incontrato al Palaravizza di Alassio le alunne e gli alunni delle scuole medie della città e le quinte dell’Istituto Alberghiero, nell’ambito del progetto Legalità nelle scuole.