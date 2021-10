Camion che trasporta carbone si ribalta a Cairo: vigili del fuoco mobilitati

AGGIORNAMENTO ORE 11.42: il camion ribaltato è stato rimosso dalla carreggiata, mentre il carbone travasato su un altro mezzo. Terminate le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità stradale è stata ripristinata.

AGGIORNAMENTO ORE 9.14: proseguono le operazioni di messa in sicurezza con il travaso del carbone dal camion ribaltato ad un altro mezzo pesante. Un'operazione propedeutica per il ripristino della viabilità.

Vigili del fuoco mobilitati questa notte attorno alle ore 4 a Cairo Montenotte per un camion ribaltato.

L'allarme è stato lanciato lungo la strada provinciale 29, all'altezza della rampa di decelerazione poco dopo lo stabilimento Continental in direzione Bragno.

Secondo quanto riferito, il mezzo pesante stava trasportando carbone. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Cairo Montenotte e le forze dell'ordine. Mobilitata anche l'autogrù.

Le operazioni di messa in sicurezza sono attualmente in corso. Il conducente del camion, un sessantenne di origine albanese di origine albanese, non ha riportato nessuna conseguenza fisica. Disagi alla viabilità. La rampa è stata chiusa.