Carcare, l’Atelier Pesce Maria José by SCatelierspose vince il premio per i migliori abiti da sposa del savonese

Pesce Maria José by SCatelierspose di Carcare, tra i vincitori degli ZIWA 2021 ( Zankyou International Wedding Awards), ha ricevuto il riconoscimento internazionale come uno dei migliori professionisti del settore wedding in Liguria, prima classificata per gli abiti da sposa in provincia di Savona .

L’atelier dedicato alle spose con sede a Carcare è stato premiato con il riconoscimento più importante del settore con grandissima soddisfazione delle due titolari, Sabrina Cordini e Nicoletta Santullo: “Siamo felicissime di questo per questo risultato: un premio per l’impegno, la dedizione e la professionalità che mettiamo nel nostro lavoro quotidiano, che per noi è magia pura. Coccolare le spose e vestirle con abiti che le rappresentino nella loro unicità, esaltandone la bellezza, ci dà immenso piacere. Per noi è il lavoro più bello del mondo”.

Pesce Maria José by SCatelierspose vince quindi l’ultima edizione dei premi ZIWA: un meritato riconoscimento per tutto il lavoro e l’impegno dimostrato, per rendere possibile il sogno delle tante coppie che si sono affidate alla loro esperienza di lunghissima data. Questo prestigioso premio riconosce all’azienda serietà, affidabilità e professionalità.

Zankyou è la piattaforma internazionale leader nel settore del wedding. All’edizione ZIWA 2021 hanno partecipato più di 100mila fornitori in tutto il mondo e oltre 16mila fornitori a livello nazionale da tutta Italia. Oltre ai voti degli sposi e dei fornitori, è stato prezioso il contributo di una giuria professionale, composta da importanti wedding planner.