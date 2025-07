“Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, a Pietra la pioggia non ferma la Giornata per la prevenzione degli annegamenti

La pioggia di questa mattina non ha fermato la giornata dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire gli annegamenti a Pietra Ligure. Un’iniziativa organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento (World Drowning Prevention Day), che si celebra ogni anno il 25 luglio in tutto il mondo. Con essa, il Comune pietrese — su proposta degli Assessorati alle Politiche Ambientali e al Demanio e Spiagge — ha rinnovato la propria adesione all’invito rivolto da FEE Italia a tutte le località Bandiera Blu. Iniziative analoghe sono infatti previste anche negli altri Comuni del territorio che possono fregiarsi di questo prestigioso vessillo.

In collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, la sezione Liguria della Scuola Italiana Cani da Salvataggio (S.I.C.S.), la Protezione Civile e la P.A. Pietra Soccorso, si è svolto l’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” sulla spiaggia libera attrezzata Rin Tin Beach, sul Lungomare Partigiani, nella zona di ponente. Un momento significativo di prevenzione e sensibilizzazione, con dimostrazioni pratiche delle manovre di salvataggio in caso di annegamento e una speciale esercitazione di recupero in mare a cura dei cani da salvataggio.

“Vivere il mare in piena sicurezza è uno dei nostri obiettivi primari e, nell’ambito del Programma Internazionale della Bandiera Blu, la sicurezza dei bagnanti è un criterio imprescindibile che perseguiamo con grande impegno”, è il commento del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e degli assessori alle Politiche Ambientali, Cinzia Vaianella, e al Demanio e Spiagge, Francesco Amandola.

Da Palazzo Golli si sottolinea inoltre come l’intento principale dell’evento fosse quello di “coinvolgere i cittadini e i numerosissimi turisti che, durante l’estate, frequentano il nostro mare, per focalizzare l’attenzione su questo tema fondamentale per la loro sicurezza”.

“Dando continuità a iniziative come questa — concludono De Vincenzi, Vaianella e Amandola — contribuiamo a sensibilizzare tutti nello sviluppo di comportamenti sempre più responsabili e consapevoli”.