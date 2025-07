Savona, torna operativa la Consulta per il Priamar. La giunta nomina i nuovi membri

È stata finalmente nominata la nuova Consulta per il Priamar, dopo che la precedente era decaduta con la fine del mandato della scorsa amministrazione.

La Giunta ha deliberato la nomina dei componenti del nuovo organismo. Presieduta di diritto dal sindaco di Savona, o da un suo rappresentante, ne fanno parte: Luca Aschei, consigliere comunale di minoranza; Rinaldo Massucco, esperto dell’evoluzione della Fortezza del Priamar e componente della Società Savonese di Storia Patria; Carlo Varaldo, esperto in archeologia del Priamar e membro dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri; Fulvio Parodi, esperto in cultura e tradizioni savonesi, in rappresentanza dell’Associazione “A Campanassa”; Luigi Madama, esperto in ambiente e urbanistica savonese, per l’Associazione Italia Nostra.

La Consulta del Priamar è stata istituita per garantire al Comune un supporto conoscitivo costante su base scientifica e culturale, al fine di assicurare il recupero e il riuso del complesso del Priamar.

L’organo esprime pareri e proposte in materia di ricerca storica e archeologica, nonché sulle nuove possibili utilizzazioni del sito, con lo scopo di supportare l’amministrazione nelle scelte riguardanti il recupero, il riuso e la valorizzazione del complesso monumentale del Priamàr (la fortezza e le aree adiacenti), su base culturale, scientifica e storica.

Esprime pareri e proposte progettuali e archeologiche sia nella fase di formulazione che in quella attuativa o in caso di eventuali varianti. I pareri devono essere sempre allegati alle deliberazioni di Giunta relative al Priamar.