Cucinare con i fiori: Gamberi con mango, pesca e Begonia

L’estate è il momento ideale per portare in tavola piatti leggeri, colorati e pieni di profumi. Con il caldo, cresce il desiderio di freschezza, e i fiori eduli diventano protagonisti ideali: non solo abbelliscono il piatto con eleganza, ma aggiungono aromi e consistenze inaspettate.

Oggi vi proponiamo una ricetta che unisce la dolcezza della frutta al gusto delicato del mare, completata dal carattere vivace della begonia, un fiore che sa davvero sorprendere.

Begonia spp. – Croccantezza agrumata dal tocco floreale

Molte specie del genere Begonia producono fiori commestibili, particolarmente apprezzati in cucina per la loro consistenza croccante e il sapore acidulo e agrumato. Al morso rilasciano una nota fresca, leggermente citrina, perfetta per dare vivacità a piatti dolci e salati.

Oltre a essere scenografici, i fiori di begonia sono estremamente versatili: donano un tocco fresco e colorato alle insalate miste; si abbinano con eleganza a dessert alla frutta, come macedonie, mousse o sorbetti; esaltano piatti a base di pesce crudo o affumicato, senza sovrastarli e sorprendono anche nei cocktail, usati come guarnizione o come ingrediente aromatico.

I fiori di begonia sono disponibili per gran parte dell’anno, soprattutto se coltivati in vaso o in serra, diventando così un ingrediente versatile e sempre a portata di mano per chi ama sperimentare in cucina con creatività e ingredienti naturali. Un piccolo consiglio: non esitate a raccoglierli. Più li cogliete, più la pianta vi ricompenserà con nuove fioriture, rigogliose e continue.

Ricetta: Gamberi con mango, pesca e begonia

Ingredienti (per 2 persone):

200 g di gamberi

1 mango maturo

1 pesca

Succo di lime

Olio extravergine di oliva

Fiori freschi di Begonia

Facoltativa qualche fogliolina di menta o basilico

Procedimento:

Taglia mango e pesca a cubetti e riuniscili in una ciotola insieme ai gamberi cotti. Condisci con un filo d’olio extravergine, qualche goccia di lime e un pizzico di sale. Aggiungi i fiori di begonia, spezzettati delicatamente con le mani, e completa con menta fresca o basilico per un tocco erbaceo. Servi questa insalata fredda o a temperatura ambiente: è perfetta come antipasto elegante o piatto unico leggero nelle giornate più calde.

Un’idea semplice ma d’effetto, che trasforma ingredienti di stagione in un’esperienza sensoriale completa, dove gusto, profumo e bellezza convivono armoniosamente nel piatto.