Distrae anziana e le ruba una collana d'oro: 54enne denunciata a Millesimo

Nella mattinata di mercoledì 27 ottobre, una signora 88enne di Millesimo si è recata presso la stazione locale dei carabinieri per denunciare il furto di un girocollo in oro, rubato la sera prima dalla sua abitazione.

La descrizione e la dinamica, nonché gli accertamenti eseguiti da parte dei militari dell'Arma, coordinati dal neo comandante della stazione, il luogotenente Michele Giubbolini, hanno consentito di individuare l'autore del furto, una 54enne disoccupata, nota alle forze dell'ordine.

Approfittando del vincolo di conoscenza con l'anziana (stava cercando una badante per assistere il marito novantenne non più autosufficiente), la donna si è introdotta nella sua abitazione e dopo averla distratta con la scusa di effettuare una telefonata alla figlia, ha sottratto il monile in oro.

Ieri sera i carabinieri hanno effettuato una perquisizione urgente presso l’abitazione della cinquantaquattrenne ed hanno rinvenuto il collier rubato. L’oggetto è stato restituito alla signora di 88 anni tra la commozione e i ringraziamenti dei suoi familiari, mentre la cinquantaquattrenne è stata denunciata sia per furto, sia perché deteneva, senza averli regolarizzati, due vecchi fucili da caccia ereditati.