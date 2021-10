Savona, dopo 5 anni Elisa Di Padova torna in giunta da vicesindaco: "C'è voglia di fare gioco di squadra, sulle scuole ascolteremo le esigenze e faremo un lavoro di mappatura" (VIDEO)

"Abbiamo tanta voglia di fare bene, la costruzione di questa giunta, che mi vede con questo ruolo importante e ne sono orgogliosa e ne sento tutta la responsabilità, sarà fatta da persone che hanno voglia di fare gioco di squadra".

Unità e coesione. Da questi concetti riparte l'avventura in giunta, dopo l'esperienza come assessore al turismo nella giunta Berruti dal 2011 al 2016, di Elisa Di Padova, ex capogruppo in minoranza del Pd, che è stata scelta dal sindaco Marco Russo come suo vice e come assessore con deleghe alla pubblica istruzione, commercio e alle manifestazioni.

"Abbiamo bisogno di informazioni chiare e univoche e di un gruppo che cammini tutto dalla stessa parte, la giunta insieme al consiglio comunale dovrà fare un lavoro enorme per coltivare quelle energie che abbiamo sentito in campagna elettorale e che ci ha premiato, non vediamo l'ora di iniziare" ha proseguito la 41enne savonese, esponente del Partito Democratico.

Nei suoi 5 anni di minoranza in più di un'occasione non ha fatto mancare le sue critiche nell'operato e nella gestione degli istituti scolastici da parte dell'amministrazione Caprioglio.

"Ci troviamo di fronte ad un periodo importante, il Pnrr prevede per gli edifici scolastici molte risorse, dovremo fare un lavoro di mappatura rispetto a quelle che sono le strutture, molto attentamente evitando di fare piccole azioni ma utilizzare una strategia e da lì impostare il lavoro - ha specificato Elisa Di Padova - è un tema importantissimo per le famiglie e quindi l'accompagnamento dei bambini e dei ragazzi nel corso della loro vita, con l'assessore Riccardo Viaggi che si occupa dei servizi alla persona lavoreremo in tandem e sono sicura che faremo un ottimo lavoro. Ascolteremo le esigenze, faremo tutte le valutazione necessarie e cercheremo di attrarre quelle risorse che sono in arrivo con progetti che siano di lunga durata".

Attenzione naturalmente anche al commercio, settore che ha sofferto e sta soffrendo particolarmente negli ultimi anni. Dopo lo stop deciso dal sindaco dello spostamento di alcuni banchi in via Manzoni e piazza Pertini, il mercato del lunedì sarà probabilmente al centro del neo assessore. Così come gli eventi e le manifestazioni che potrebbero essere strettamente collegate al rilancio proprio del commercio, a partire dai giovedì di luglio.