Biker cade lungo un sentiero a Magliolo: soccorsi mobilitati (FOTO)

Soccorso biker a Magliolo, lungo il sentiero "Rollercoaster" verso Canova. L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria e la Croce Verde di Finalborgo. Mobilitato anche l'elisoccorso Grifo.

Il ciclista è stato trasportato per via aerea e in codice giallo (con una sospetta frattura al polso) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.