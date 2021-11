Covid, 98 nuovi positivi in Liguria a fronte di 2.035 tamponi molecolari e 8.602 test antigenici

In liguria 98 nuovi positivi a fronte di 2.035 tamponi molecolari e 8.602 test antigenici. Il dato è riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 22, Savona (Asl 2) 2, Genova 53 (di cui Asl 3: 34 e Asl 4: 19) e La Spezia (Asl 5) 21. Non riconducibili alla residenza in Liguria 0.

Gli altri dati

Tamponi processati con test molecolare 1714334 (+2035); tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 921141 (+8602); totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 114916 (+98); totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 2380 (+45).

Casi per provincia di residenza: Savona 274, La Spezia 410, Imperia 303, Genova 1222. Residenti fuori regione/estero 54, altro/in fase di verifica 117. Totale 2380.

Ospedalizzati: 77 (+5); 10 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 12 (-1); 0 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 17 (-); 2 (-) in terapia intensiva

San Martino - 14 (+1); 4 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 17 (-1); 1 (- ) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 12 (+6); 2 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.104 (+49)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 108.110 (+53)

Deceduti: 4.426 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 452 (-1)

Asl 2 - 282 (-4)

Asl 3 - 241 (-20)

Asl 4 - 334 (-11)

Asl 5 - 446 (-28)

Totale - 1.755 (-18)

Dati vaccinazioni 30/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.892

Somministrati: 2.282.633

Percentuale: 90%