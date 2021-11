Albenga, arriva il freddo, il sindaco autorizza l’accensione degli impianti termici

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, considerato l’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni e la tendenza previsionale dei prossimi giorni, ha firmato ordinanza di autorizzazione ad anticipare il periodo di attivazione degli impianti termici.

Secondo quanto previsto dagli art. 4 e 5 del D.P.R. 74/2013 , quindi, si autorizza ad anticipare il periodo annuale di esercizio degli impianti termici, per tutti gli edifici ricadenti nel territorio comunale, con decorrenza dal 2 novembre e fino alle ore 24 del 14 novembre, per una durata giornaliera non superiore a cinque ore.