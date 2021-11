Halloween al nido Stella Stellina di Loano (FOTO)

E’ arrivato Halloween al Nido Stella Stellina di Loano. Quest’anno, in occasione di questa festa, le educatrici hanno allestito per lo svolgimento delle attività un contesto a tema che veicolasse suggestioni e suscitasse curiosità. Le reazioni di stupore ed entusiasmo dei bambini hanno portato l’equipè a riflettere sulla possibilità di far rivivere loro quella magica atmosfera insieme ai loro genitori e regalare a mamma e papà, un momento speciale con i loro bimbi, al nido.

Hanno ricevuto a sorpresa un’accoglienza speciale: nell'atrio di ingresso ragnolini, fantasmini e pipistrelli da loro già conosciuti durante le attività e le zucche, svuotate il giorno prima insieme alle loro educatrici… accese.

Questa iniziativa si colloca nell'ambito di un progetto trasversale di coinvolgimento delle famiglie, aspetto fondamentale nell'organizzazione del servizio e delle proposte pedagogiche. Un ringraziamento speciale va proprio ai genitori, la cui collaborazione per la raccolta di materiale naturale e di recupero è sempre puntuale e preziosa.