Temperature in calo, Alassio autorizza l’accensione degli impianti termici

In considerazione del sensibile abbassamento delle temperature, stamani il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha sottoscritto l’Ordinanza n° 305 del 2 novembre che modifica i limiti di accensione degli impianti termici.

Per le finalità di salute pubblica, in deroga alle disposizioni di legge viene quindi autorizzata l’accensione degli impianti termici a “far data dalla data odierna al 14 novembre 2021 compreso, negli edifici pubblici e privati fino a un massimo di 4 ore al giorno di cui 2 nelle ore del mattino e 2 nelle ore pomeridiane”.