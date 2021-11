Funivie, Lega: "Soldi per completare lavori in arrivo, svolta con nostro ordine del giorno"

"I soldi che mancavano all'appello per Funivie Spa a Savona sono in dirittura d’arrivo. La copertura finanziaria per i lavori di ripristino verrà garantita grazie all’odg della Lega a firma dei Senatori Ripamonti e Bruzzone approvato in Commissione trasporti al Senato che impegna il governo a reperire nel più breve tempo possibile le risorse necessarie - nella legge di Bilancio in discussione o in uno dei fondi istituiti presso il Mef - e metterle a disposizione del Commissario straordinario per l’avvio dei lavori e per la realizzazione dell’opera".

Lo dicono in una nota i parlamentari della Lega Edoardo Rixi (responsabile nazionale Infrastrutture e componente Commissione trasporti alla Camera), Paolo Ripamonti (vice presidente Commissione Industria e commercio al Senato), Francesco Bruzzone (componente Commissione parlamentare per le questioni regionali).

"Un passo avanti che metterà fine alle preoccupazioni dei lavoratori con l’obiettivo di far tornare operativo prima possibile l’impianto per tutte le rinfuse" concludono gli esponenti del Carroccio.