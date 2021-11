Chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle attività, Giustenice riduce la Tari

“L’emergenza sanitaria, ancora in corso, ha indebolito il Paese con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull’intero tessuto socio-economico del territorio. Come tutti sappiamo, tra i molteplici effetti, si sono verificate la sospensione di alcune attività, la limitazione delle possibilità di utilizzo di spazi e locali e le limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie. Per questo l’amministrazione comunale di Giustenice ha stanziato una quota significativa del bilancio comunale per la riduzione della Tari ai propri cittadini ed in particolar modo alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Dopo il secondo anno di emergenza sanitaria, con i fondi messi a disposizione dal bilancio comunale, abbiamo potuto ridurre le somme a carico delle utenze tari presenti nel territorio comunale - ha dichiarato Flavio Battistini, consigliere con delega al bilancio del comune di Giustenice -. Si tratta di un aiuto concreto ed importante rivolto alle diverse attività economiche e non solo che anche nello scorso inverno hanno subito gli effetti della crisi legata alla pandemia”.

Per attenuare le conseguenze negative delle chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria, le utenze sono state divise in tre categorie che potranno avere una riduzione della tassa.

Il consiglio comunale di Giustenice , lo scorso 6 agosto e in approvazione delle tariffe 2021 della TARI, ha stabilito le seguenti riduzioni: utenze non domestiche, l’abbattimento dei coefficienti Kb e Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 75 per cento per le categorie 105 106 116 117, oggetto di chiusure e restrizioni e maggiormente colpite dagli effetti negativi economici derivanti dall’epidemia COVID 19; utenze non domestiche (attività industriali), l’abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo) , in misura forfettaria del 25 per cento, tenuto conto degli effetti negativi economici derivanti dall’epidemia COVID 19 infine per le utenze domestiche, l’abbattimento dei coefficienti KA e KB (minimo e massimo), in misura forfettaria del 15 per cento in relazione a quelle utenze in cui si è riscontrata una maggiorazione del 30% degli importi relativi al ruolo TARI 2021 rispetto al ruolo TARI 2020 ;

“Tali riduzioni sono condizionate alla regolarità da parte dei contribuenti beneficiari delle suddette in relazione al pagamento dei tributi comunali, dei servizi a domanda individuale e quelli a rilevanza economica, come ad esempio le bollette del servizio idrico integrato inoltre, sempre nell’ottica di agevolare i contribuenti. Il consiglio comunale ha differito la proroga dei termini di pagamento alle seguenti scadenze: prima rata entro il 6 dicembre e seconda rata entro il 31 gennaio.

Resta valida la possibilità di versare l’intero importo dovuto per la TARI, per l’anno 2021, in una unica rata entro la scadenza del 6.12.2021”.