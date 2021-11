A Loano campeggiano le scritte "I vax uccidono" e "Governo nazista" (FOTO)

Una brutta sorpresa ha accompagnato il risveglio di Loano. La notte scorsa, infatti, i muri di alcune zone della città (piazza Cadorna e nelle adiacenze della chiesa di Sant'Agostino) sono stati deturpati con scritte contro la campagna vaccinale e il governo.

"I vax uccidono" e "Governo nazista" le frasi scritte in rosso, peraltro corredate da un simbolo, una W rossa cerchiata, ormai comunemente utilizzata da chi rivendica posizioni complottiste: si tratterebbe della rappresentazione grafica di V.V.V.V., acronimo della citazione latina "Vi veri universum vivus vici" (Con la forza della verità, vivendo, ho conquistato l’universo ndr), riferimento al famoso film "V per Vendetta".

Sono in corso accertamenti per risalire agli autori delle scritte, anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza del comune loanese. Gli operai del comune si sono già attivati per la pulizia dei muri imbrattati.