Il mondo dello shipping fa tappa a Savona con un convegno presso il Palacrociere

"Port Savona-Vado shipping day: sostenibilità - ambiente - economia nel mondo dello shipping". Questo il convegno in programma nella giornata odierna a Savona presso il Palacrociere, Calata delle Vele - Darsena Nuova.

"Il mondo dello shipping fa tappa a Savona ospitando le alte cariche di questo settore. Siamo felici e diamo il benvenuto nella nostra città a questi ospiti importanti sperando che possano trascorrere un weekend piacevole ed interessante. Il tessuto commerciale di Savona offrirà loro la massima accoglienza e ci auguriamo che questo sia un primo passo per accogliere sempre più un turismo di qualità e meeting cosi importanti - spiega Laura Chiara di Ascom Savona - Li ringraziamo per aver scelto la nostra città per il loro meeting annuale e, dopo questo prima visita in città, speriamo possano ritornare in occasioni future".

Questo evento, oltre ad essere un momento di lavoro per i partecipanti, potrà essere anche un'occasione per conoscere la città di Savona e le sue bellezze artistiche e culturali.