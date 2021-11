"Massima attenzione e allerta. Sono stati trovati bocconi avvelenati in via Firenze a Savona".

Questo l'allarme lanciato da Enpa Savona considerato il ritrovamento di alcune polpette nel quartiere di Villapiana.

Ad inizio anno un cane era morto a seguito di un'emorragia per aver ingerito un boccone contenente un potente anticoagulante in via Rusca. A nulla era servita purtroppo la corsa dal veterinario.