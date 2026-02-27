87° del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: nel savonese nel 2025 7667 interventi, 1516 le persone soccorse (FOTO E VIDEO)

Oggi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compie 87 anni dall'istituzione e questa mattina nella caserma di Savona in via Nizza è stata organizzata una cerimonia per onorare i caduti, ricordare l'attività del comando e premiare i pompieri in pensione e ancora al lavoro.

Nel corso del 2025 sono state effettuate 1988 assistenze, 654 bonifiche da insetti, 429 dissesti statici, 310 interventi per danni da acqua e 411 per fuoriuscita di sostanze. In totale sono stati 718 gli incendi spenti e 408 le attività per incidenti stradali. 1516 le persone soccorse, 310 gli animali e 923 gli interventi vari. Per un totale di 7667 interventi.

Sono stati consegnati inoltre i diplomi di lodevole servizio con una medaglia di ricordo e la riproduzione della picozza in dotazione al corpo nazionale ai vigili del fuoco in pensione Rocco Podrato, Luciano Bruzzone, Carlo Peluffo, Elvio Provia, Maurizio Galati, Rodolfo Bruzzone e Stefano Reverdito.

Le Croci di anzianità sono state ricevute da Marcello Moraglio, Romano Moneta, Rocco Amorelli, Roberto Bergero, Massimo Cavanna, Christian Mariani, Alessandro Rizzo, Pierfrancesco Roberti, Nazario Vallarino e Walter Ottonello.

In conclusione è stata effettuata un'esercitazione di salvataggio.

Questo pomeriggio i cittadini potranno visitare la caserma con la possibilità di visitare il museo storico e, per i più piccoli, la consueta Pompieropoli a cura dell’associazione ANVVF, sezione di Savona, oltre a varie attività organizzate dai vigili del fuoco.