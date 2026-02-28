Continua la campagna della Lega per il "Sì" al referendum sulla giustizia

Si è svolto ieri ( 27 febbraio) nella Sala della Biblioteca Muda di Albissola Marina, l' incontro pubblico di approfondimento organizzato dalla Sezione savonese della Lega a sostegno del "SÌ" al referendum sulla giustizia che ha registrato una presenza di pubblico per un momento di confronto intenso, attento e molto partecipato.

L’evento, aperto dai saluti del segretario cittadino Giorgio Calabria, segna l’inizio di una mobilitazione capillare su tutto il territorio provinciale in vista del voto del 22 e 23 marzo.

Al dibattito, oltre all’Onorevole Francesco Bruzzone, hanno preso parte gli avvocati Maurizio Barabino e Sara Minuto, quest'ultima in veste di relatrice e moderatrice. Gli esperti hanno illustrato le ragioni tecniche della riforma, ponendo l'accento sulla necessità di garantire una reale equidistanza tra le parti processuali e assicurare ai cittadini un sistema giudiziario più equo, chiaro e imparziale.

La campagna informativa proseguirà nelle piazze con i seguenti appuntamenti:

Sabato 7 marzo: Valleggia di Quiliano (Piazza della Chiesa, 9:00-12:30) e Savona (Corso Italia, 14:30-18:00).

Sabato 14 marzo: Savona (Via Paleocapa angolo Corso Italia, 9:30-18:00).