Savona, si allarga il parcheggio a pagamento di Piazza del Popolo: 126 stalli in più gestiti da Tpl

Il Comune di Savona amplia l’area di sosta a pagamento di Piazza del Popolo che sarà gestita da Tpl. Palazzo Sisto ha infatti autorizzato l’estensione del servizio di parcheggio a pagamento anche all’area sterrata del “parcheggione”, in aggiunta a quella già in funzione, portando così a un incremento complessivo degli stalli disponibili.

Nei mesi scorsi il Comune ha affidato in house a TPL Linea la gestione della sosta dei parcometri e dei parcheggi automatizzati cittadini.

Nel caso specifico di Piazza del Popolo, la proprietà è della società Binario Blu. Già a fine novembre 2025 era stato definito il subentro di TPL Linea nella gestione dei 312 posti auto “ordinari” presenti sull’area, primagestiti da ATA. Con una lettera di intenti, era stata prevista anche la possibilità di ampliare l’offerta di sosta includendo un’ulteriore porzione di terreno sterrato, cioè lo sterrato adiacente al parcheggio esistente.