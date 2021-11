Alassio, in fiamme la lavanderia di un albergo: un dipendente intossicato dai fumi

Attimi di apprensione nella mattinata odierna ad Alassio, in un hotel di viale Marconi dove, per cause non ben accertate, si è sviluppato un incendio nei locali adibiti a lavanderia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme prima che si estendessero ad altri locali, e il personale sanitario della Croce Rossa alassina: un dipendente ha infatti avuto necessità del trasporto in ospedale in codice giallo, al Santa Corona di Pietra, per essere stato intossicato dai fumi sviluppatisi nel rogo.