Finale, parte dal Borgo la delimitazione dei dehors: "Misura per garantire decoro, vivibilità e leale concorrenza"

Il Comune di Finale Ligure continua a puntare sulla valorizzazione dei suoi centri storici e sul loro decoro e vivibilità, con nuovo intervento che mira a migliorare la gestione degli spazi occupati dalle attività commerciali.

E così, nell'ambito dell'intesa siglata di recente dal Comune di Finale Ligure con la Regione Liguria per la regolamentazione dell’insediamento e della gestione delle attività commerciali nei centri di particolare interesse architettonico, la quale contiene precise prescrizioni circa le strutture esterne dei locali, l'Amministrazione comunale intende porre in essere alcune azioni a riguardo.

In particolare, dopo aver già comunicato agli esercenti la necessità di rispettare le occupazioni di suolo pubblico così come concesse e nell'ottica di facilitare una lettura immediata delle occupazioni effettive, nei prossimi giorni sarà avviata, in via sperimentale, una tracciatura a terra delle superfici in concessione.

Detta segnalazione verrà effettuata mediante l'indicazione dei vertici delle aree occupate con nastro adesivo di idoneo colore, con l'intenzione di rendere definitiva l'opera, eventualmente con borchie esteticamente conformi alla bellezza dei luoghi, da concordarsi con la Sovrintendenza.

«Due sono gli obiettivi fondamentali di questa operazione che vedrà coinvolto in prima battuta Finalborgo - spiegano dall'Amministrazione - migliorare il decoro e la vivibilità nei centri storici, elementi di primaria importanza per accrescere la qualità della nostra offerta turistica e garantire l’equa opportunità e la leale concorrenza tra tutti gli operatori, che rappresentano la componente essenziale per la sostenibilità del sistema socio-economico della nostra comunità».

«Secondariamente tale iniziativa ha lo scopo di facilitare una lettura immediata delle occupazioni effettive, permettendo così di organizzare al meglio l’utilizzo delle superfici in concessione» aggiungono.

«una massima collaborazione orientata a garantire, nell'interesse di tutti, l'ordinata fruizione degli spazi pubblici, anche per evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla regolamentazione approvata».