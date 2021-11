Pallare sempre più green: installate tre colonnine di ricarica per auto elettriche, e-bike e smartphone (FOTO)

Tre nuove postazioni di ricarica installate a Pallare. Lo comunica sulla propria pagina social il comune valbormidese. L'idea di una mobilità sostenibile capace di guidarci verso un futuro consapevole e già tra di noi, e per poter raggiungere questo obiettivo bisogna creare una nuova coscienza urbana. L'amministrazione comunale grazie ai fondi ministeriali finalizzati proprio alla mobilità sostenibile ha potuto realizzare questo primo step verso un mondo a basse emissioni.

Presso i giardini di fronte all'edificio comunale è stata collocata una panchina smart interattiva che oltre ad essere un complemento d'arredo, è dotata di prese USB wireless e postazioni ad induzione per la ricarica dei device mobili (telefoni cellulari/PC). Inoltre, la "panka Tesla" si illumina con giochi di luce appena rilevata la presenza dell'utente ed è attiva h24.

Al suo fianco è stata posizionata una "pila charge point" che funge da colonnina per ricarica e-bike (bici elettriche), ma può essere utilizzata anche per smartphone e tablet. Potranno essere ricaricate contemporaneamente due biciclette con plug bosch e-bike e ben quattro dispositivi elettronici. "Pila" è stata installata anche nella frazione di Biestro presso la casa del pescatore in un progetto più ampio di riqualificazione turistica, outdoor e valorizzazione dell'area.

Nella piazza Mercatale, vicino alla casetta dell'acqua, è stata invece installata una colonnina per ricaricare le auto elettriche. L'attivazione è prevista a breve. "Un piccolo passo per un lungo cammino verso un mondo più green" spiegano dall'amministrazione comunale.