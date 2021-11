Albenga piange Carmela Straffalaci, storica fruttivendola in piazza delle Erbe

A 83 anni è mancata all’affetto dei suoi cari Carmela Straffalaci, vedova Bellantoni. Carmela aveva gestito per tanti anni la storica attività di vendita di frutta e verdura con ingressi in piazza delle Erbe e via Roma ad Albenga. Ne hanno dato il doloroso annuncio le figlie Rosa, Pasqualina e Rosaria, il genero, i nipoti e la famiglia tutta.