Albisola, sulla passeggiata inaugurata una panchina che racconta il mare tra il vento e il windsurf (FOTO e VIDEO)

Albisola Superiore celebra il suo mare e il vento con il progetto “Panchina d’Artista” organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Albisola Superiore. La panchina è stata ideata e dipinta a titolo gratuito dall'artista albisolese Maurizio Scarrone ed è intitolata “Regata di windsurf”.

Questa nuova opera, che si aggiunge a una serie di panchine variopinte, verrà posizionata sulla passeggiata a mare Eugenio Montale, in un angolo caratteristico della cittadina. L’idea nasce dalla volontà di abbellire con arredo urbano artistico uno degli scorci più caratteristici di Albisola.

“È stato un onore e un piacere aver realizzato e donato al Comune di Albisola Superiore, dove vivo da molti anni, questa opera. È stata una vera emozione partecipare a questo progetto che mi ha consentito di decorare uno degli spazi più suggestivi della mia città, la passeggiata a mare, che ricordo in alcuni momenti della sua realizzazione quando ancora studente di architettura la prendevamo come esempio nei nostri lavori. Ho scelto quindi, data la posizione, di rappresentare un dipinto che celebra il vento e il windsurf. Esprime uno dei temi ricorrenti nella mia produzione artistica, la cifra stilistica personale", spiega Maurizio Scarrone.

"Dopo la panchina riservata alla lettura compiuta da Pietro Bulloni situata in località la Massa, è ora la volta di quella realizzata dall’artista albisolese Maurizio Scarrone dedicata al mare. Un ulteriore progetto dedicato al miglioramento dell’arredo urbano che, grazie al coinvolgimento di Scarrone, andrà ad abbellire un suggestivo angolo del nostro Lungomare. La panchina è un luogo di sosta e di relazione, un simbolo di tranquillità dove ci si siede per rilassarsi e per osservare il paesaggio circostante per cui proseguiremo con questo spirito per creare altre occasioni di incontro e di scambio culturale" dice Simona Poggi, assessore alla cultura del comune di Albisola Superiore.

"È dedicata al mare e ci dialoga e ci parla, è un soggetto a lui prediletto ha realizzato un'opera a Vado proprio al windsurf. Queste vele sulla panchina sembrano quasi mosse dal vento. Albisola è arte e cultura, quando ci mettiamo tutti insieme si fanno piccole grandi cose" ha continuato l'assessore.

"La panchina vuol dare una connotazione del territorio, il mare e le spiagge, abbiamo infatti una cittadina e una passeggiata connotata con molte opere d'arte. Grazie all'artista albisolese Scarone, abbiamo l'onore di ricevere questo importante dono" prosegue il sindaco Maurizio Garbarini.

"L'arte credo che sia cultura quando è in grado di essere percepita dalla gente e Scarrone è uno di quegli artisti capace di farlo percepire - ha detto il consigliere regionale Alessandro Bozzano - Albisola è un centro importante da questo punto di vista ed è un atto meraviglioso quello fatto nei confronti dell'amministrazione, gli artisti devono essere persone non solo sensibili per i loro messaggi ma anche per la loro comunità. Immagino l'impegno messo su questa opera e il significato che dà a questa opera d'arte nella sua vita".

Oltre alle panchine in passeggiata (le altre due vicine verranno dipinte di blu in modo da creare un vero e proprio angolo del mare) e localita Massa, ne sono state realizzate, su idea delle consigliere Romina Scala e Chiara D'Angelo, due per il bullismo e cyberbullismo sempre nei pressi del plesso scolastico e una sul lungomare nei pressi dell'ufficio informazioni turistiche, contro la violenza sulle donne.