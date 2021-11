Domani (13 novembre) un ​incontro per discutere delle problematiche del quartiere di Legino

Un incontro per discutere delle problematiche del quartiere di Legino e per proporre ed organizzare una rappresentanza che, garantendo una continuità di dialogo nel tempo, porti le istanze/necessità dei residenti all'attenzione della nuova amministrazione comunale di Savona.

L'appuntamento è fissato per sabato 13 novembre alle ore 17 presso i locali della SMS Leginese. L'idea è nata da un piccolo gruppo di cittadini che ha iniziato ad incontrarsi la primavera scorsa per riflettere sulle criticità del quartiere, tentando di elaborare un'ipotesi di risposta ai problemi.

"Nel periodo pre-elettorale si è fatto un gran parlare sulla necessità di ricollegare la periferia con l'amministrazione comunale - spiegano gli organizzatori dell'incontro - Bene, abbiamo deciso di provarci. Alcuni di noi meno giovani hanno ancora in mente l'esperienza positiva dei consigli di quartiere. L'auspicio è che tale iniziativa possa trovare terreno fertile anche in altre zone della città, in modo tale da consolidare questa prassi".