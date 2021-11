Anche l'Istituto comprensivo Loano /Boissano aderisce a "Libriamoci"

«Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia», scriveva Daniel Pennac nel suo saggio Come un Romanzo. Quale appuntamento migliore allora di Libriamoci. Diverse saranno le attività messe in campo dalle insegnanti e dai bambini e le bambine dell’Istituto comprensivo “Loano-Boissano”.

Aria di letture

Per la Scuola Primaria sono in programma delle Letture in giro per il territorio dei nostri Comuni di Loano e Boissano, con il filo tematico della gentilezza, amicizia, rispetto., etc... in accordo con la programmazione delle attività di Ed.Civica. Utilizzeremo Albi Illustrati, Silent Book, Storie di narrativa, kamishibai, etc... Dalle letture partiranno dei laboratori creativi dedicati alla rielaborazione delle storie che potranno sfociare in esposizioni temporanee in locali e attività commerciali del territorio. Inoltre per le classi della Scuola primaria all’interno del patto della lettura cittadino coordinato dal Comune di Loano ed in collaborazione con l’associazione APS #cosavuoichetilegga? verranno organizzate letture ad alta voce Kamishibai con teatrino Butai sulle tematiche scelte e per far conoscere la lettura ad alta voce ed invitare i bambini e le bambine a frequentare la Biblioteca Civica “A.Arecco”.

Letture piumate per stare bene insieme

Presso la Scuola per l’infanzia Simone Stella di Loano e Rodari di Boissano verranno organizzate letture ad alta voce e video letture (narrazioni ad alta voce) fatte direttamente dai bambini. Attraverso la lettura ad alta voce di libri illustrati, guideremo i bambini alla scoperta della gentilezza e dell’importanza dell’inclusione. La lettura in gruppo sarà seguita da attività di drammatizzazione, da conversazioni guidate e riflessioni, da giochi a tema e realizzazione di opere grafico-pittoriche manipolative o di piccoli manufatti. Gli argomenti affrontati in queste occasioni di lettura saranno ripresi durante l'anno, in particolare all'interno del percorso di educazione civica, al fine di costruire insieme un clima sereno e collaborativo all’interno della sezione, in cui tutti possano sentirsi accolti e apprezzati nella loro unicità e peculiarità.

Le Giornate di lettura nelle scuole hanno lo scopo di risvegliare, esercitare e coltivare il sentimento della meraviglia utile per agganciare i piccoli e farli appassionare al mondo delle storie . L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, ’Integrazione e la Partecipazione è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva come possono essere sfide e maratone letterarie tra le classi, la realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di lettura espressiva, incontri con lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli romanzo.