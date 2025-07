"Ponente Vibes" sempre più concreto: ecco i primi eventi del calendario pianificato in sinergia tra Finale, Pietra e Loano

A vent’anni dalla sua ideazione, prende finalmente forma concreta il progetto di collaborazione tra Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano per la promozione turistica, culturale ed enogastronomica del territorio.

Dopo la firma del protocollo d’intesa dei mesi scorsi con l'intento di costruire un’identità territoriale condivisa, migliorando la competitività e la capacità attrattiva dell’area sui mercati italiani ed esteri, e dopo la firma della a partnership con Monferrato On Stage, che sancisce un legame storico e culturale tra Liguria e Piemonte, il progetto "Ponente Vibes" mette in campo i primi eventi.

Ecco i primi appuntamenti in programma, che testimoniano la vivacità culturale e la varietà dell’offerta di questo nuovo asse Riviera-Monferrato:

Mercoledì 23 luglio

Pietra Ligure apre la serie di eventi con la Notte Bianca, dalle 18.00 per le vie e piazze del centro: musica pop inglese, italo dance, reggae, samba, tango argentino, band live, DJ set, street food e spettacoli.

Sempre mercoledì a Finale Ligure doppio appuntamento con la musica: a Finalpia, in piazza Abbazia, alle 21.00 torna il Riviera Jazz & Blues Festival con Todd Day Wait + Session Americana, mentre nei chiostri di Santa Caterina a Finalborgo alle 21.15 è in programma Accademia...d’autore.

Giovedì 24 luglio

A Pietra Ligure, piazza San Nicolò ospita alle 21.30 il duo comico Ale & Franz con il meglio del loro repertorio.

A Loano, serata di ballo liscio in piazza Italia con il concerto dell’Orchestra Roberto Morselli.

A Finalpia alle 21.00, spazio alla comicità musicale con lo spettacolo "Stavolta mia moglie mi manda a funk...".

A Finalborgo, il Voxonus Festival propone il concerto Lo strumento a 16 corde del Voxonus Quartet (Forte San Giovanni, ore 21.15), mentre presso l’Auditorium Destefanis andrà in scena il concerto pianistico Giovanissimi in concerto, a cura della scuola Ateneum (ore 21.15).

Venerdì 25 luglio

A Pietra Ligure, piazza San Nicolò ospita alle 21.30 lo spettacolo musicale The Best of Sanremo – Progetto Festival.

A Loano, in piazza Italia dalle 20.45 fa tappa il CRAI Summer Tour 2025 con Giancarlo Barbara.

A Finalborgo, nella storica cornice di Palazzo Aycardi alle 21.00 si esibisce al pianoforte Giacomo Fuga.

Sempre alle 21.00, in piazza di Spagna a Finalmarina spazio ai balli occitani, mentre a Varigotti sulla pedana del molo sarà protagonista il DJ set di Cashmere.

Sabato 26 luglio

A Loano, dalle 20.30, l’estate si colora con la Carnevaloa Summer Edition, sfilata di carri lungo il lungomare.

A Varigotti, alle 21.00 in piazzetta Libeccio, concerto dell’Accademia Musicale del Finale.

Domenica 27 luglio

Il progetto Monferrato On Stage entra nel vivo con la serata di chiusura del festival Kaptura – The Woodland Experience a Piea (AT). Dalle ore 19.00 si esibiscono The Originals, ensemble che unisce Africa Unite e The Bluebeaters.

La serata sarà accompagnata da un’offerta gastronomica congiunta, grazie alla collaborazione tra la Pro Loco di Piea e l’associazione Circolo Giovane Ranzi di Pietra Ligure: alle specialità piemontesi si affiancheranno piatti liguri come la cima alla ligure e le trofie al pesto, accompagnati da vini locali tra cui il Vermentino.

Lunedì 28 luglio

Loano propone una nuova serata di ballo liscio in piazza Italia con l’orchestra Roberto Morselli (ore 21.00).

A Finalpia, nell’Abbazia di Santa Maria, alle 21.00 il Concerto del vincitore del 50° Concorso Palma d’Oro, con musiche di Scarlatti, Schubert, Bach-Busoni e Kapus.

A Finalborgo si aprono le installazioni artistiche all’Auditorium Destefanis: Cripta Sonora e l’anteprima mondiale della video installazione Blanco – Tatsuya Fujimoto.

Nei chiostri di Santa Caterina, serata tra letteratura e danza: alle 21.15 Memoria e vertigine del mito con Francesca Sensini e, a seguire, alle 21.30 lo spettacolo Metamorfosi della compagnia Deos Danse Ensemble con Evolution Classical Duo.

Martedì 29 luglio

Proseguono le installazioni al Destefanis con Hydrocosmos VR, esperienza immersiva in realtà virtuale.

Ai chiostri di Santa Caterina, alle 21.30, va in scena AIMA | D’ombra, una luce | Lebenslauf della compagnia Tocnadanza Venezia diretta da Michela Barasciutti.

Mercoledì 30 luglio

A Loano, doppio appuntamento con la tradizione: alle 21.15 concerto del Coro Polifonico Città di Loano all’Oratorio di San Giovanni Battista (Cappe Bianche) e alle 22.00 in piazza Rocca serata con balli e canti folk occitani.

A Finalborgo, ai chiostri di Santa Caterina alle 21.15, l’Accademia Musicale del Finale canta Sanremo.

Giovedì 31 luglio

Ai chiostri di Santa Caterina di Finalborgo, alle 21.30, serata dedicata alla danza con il Balletto Teatro di Torino.

Venerdì 1 agosto

A Loano, in piazza Italia, alle 21.30 riflettori puntati su Loano in da Club, evento che riunisce i DJ storici del celebre locale Back to Pick Up Crew.

A Pietra Ligure, alle 21.30 in piazza San Nicolò, concerto degli Alleria Project con la musica di Pino Daniele.

Alle Manie, presso il camping San Martino, il concerto di Leandro per la rassegna Manietudo Off (ore 21.00).

Domenica 3 agosto

A Finalborgo, al Forte San Giovanni, alle 21.15 nuovo appuntamento del Voxonus Festival con Un mare di note: musiche di Vivaldi, Verdi, Puccini, Zimmer, Horner e Morricone.

Un calendario ricco, che mette in rete territori, energie, artisti e tradizioni, dando pieno avvio a un progetto che guarda al futuro partendo dalla forza delle proprie radici.