Savona, incontro a Legino per discutere dei problemi del quartiere: sale alto il grido contrario al centro rifiuti in zona Paip (FOTO)

Riaggregarsi, cercando di portare avanti i progetti di Legino e prima di tutto, dire un no secco alla realizzazione del nuovo centro raccolta rifiuti in zona Paip.

Questi i temi principali che sono emersi ieri nella Sms Milleluci di via Chiabrera a Savona nel quale un nutrito gruppo di residenti del quartiere si è riunito per affrontare diverse tematiche alla presenze dell'assessore al decentramento Maria Gabriella Branca e i consiglieri di RiformiAmo e Patto per Savona Carlo Frumento e Roberto Besio.

"Abbiamo deciso chi siamo e dove vogliamo andare. Siamo un gruppo spontaneo di sei persone e ci incontriamo dalla primavera 2020 con al centro le problematiche del quartiere - ha detto in apertura una rappresentante del gruppo - eravamo partiti anche con una raccolta di firme a Legino poi sospesa nel periodo pre elettorale. Crediamo nel decentramento, nel riappacificare le periferie, in base ai ragionamenti del periodo pre elettorale abbiamo deciso di partire, cercando di arrivare a 10-12 persone, per riuscire a riaggregare con proposte propositive, portando avanti i problemi di Legino nella sua globalità con una continuità di dialogo con l'amministrazione comunale e rappresentare le diverse realtà".

Durante l'incontro è stata lanciata la proposta di dar vita, come avveniva in passato a dei veri e propri consigli di quartiere. "In passato è stata un'esperienza positiva, auspico che altri possano seguirci e consolidare questa prassi, sarebbe bello lanciare questo sasso in altre realtà".

Il dito però è sempre puntato contro la realizzazione del centro raccolta rifiuti in via Molinero, zona Paip. In più di un'occasione, dopo che era stata dato l'annuncio, da parte dell'amministrazione Caprioglio, i residenti si erano messi di traverso e il neo sindaco Marco Russo aveva ribadito in campagna elettorale aveva ribadito la sua contrarietà.

"Porterebbe un degrado ulteriore a Legino che non ha bisogno di andare in quella direzione ma anzi deve crescere. C'è bisogno di un mix fra la parte sportiva e la parte didattica, portando avanti il discorso green. Il progetto è stato proposto lì e nessuno ha smentito questa cosa, è inaccettabile sotto mille aspetti, questo deve essere prioritario per il comune" ha detto un residente.

Il consigliere del Patto Bosio a nome del primo cittadino ha aggiornato sullo stato dell'arte del bando di gara per la costituzione della New Co, Seas Srl, che subentrerà al 49% ad Ata. Tre le offerte presentate che sono al vaglio (Sat con Iren, Consorzio Cfa del comune di Cesena con le consorziate Formula ambiente Spa Cesena e Il Rastrello Cooperativa sociale di Genova, ammessi con riserva, ed il raggruppamento di imprese Egea Ambiente Srl con sede ad Alba, Docks Lanterna Spa di Genova e Ideal Service Soc. Coop) ma in questo momento manca il Rup, responsabile unico di procedimento, in quanto si è dimesso il dirigente del Settore Lavori pubblici ed Ambiente Marco Delfino, con i tempi che potrebbero allungarsi ulteriormente.

"L'assenza del Rup prolungherà i tempi per la procedura di assegnazione, al momento infatti non c'è un dirigente che potrebbe arrivare a fine 2021 o inizio 2022, poi potrebbe assegnata la gara e probabilmente ci potrebbero essere ricorsi e si potrebbe pensare ad un'assegnazione definitiva ad autunno 2022 - ha spiegato Roberto Besio - il sindaco sta proseguendo le interlocuzioni con Consorzio Depurazioni Acque e Autostrade e la volontà dell'amministrazione è di non farlo a Legino".

Martedì infatti il sindaco Russo avrà proprio un incontro con il Consorzio e successivamente l'avrà con la società autostradale per aprire un dialogo per un possibile ampliamento dell'attuale sede del centro raccolta rifiuti in via Caravaggio evitando così la creazione nel cuore leginese.