Crollo via San Nazario a Savona, pronta a partire la pulizia vegetazione e la creazione piste d'accesso per eseguire sondaggi

Dopo via alla Strà via anche all'affidamento degli interventi di pulizia della vegetazione erbacea, arbustiva, arborea e la creazione di piste di accesso utili all'esecuzione di sondaggi geognostici e indagini geofisiche in via San Nazario a Savona per consentire la progettazione e l’esecuzione dei lavori.

La precedente amministrazione Caprioglio aveva deciso infatti di investire 700mila euro, finanziati grazie ad un contributo ministeriale (per un totale di 1 milione e 425mila stanziati dal Ministero dell'Interno), per un tratto della strada vicinale in prossimità del civico 30, che lo scorso 23-24 novembre 2019 a causa di una violenta alluvione, era stato interessato da un dissesto a valle che aveva ridotto la sede stradale (la strada era crollata per 4 metri) e che pertanto aveva comportato un importante disagio al transito.

La ditta alla quale verranno affidati i lavori dovrà quindi realizzare interventi per ripristinare la viabilità in condizioni di sicurezza della strada nei tratti interessati dai cedimenti del corpo stradale.

Un'arteria importante, in quanto collega il quartiere di Lavagnola fino ad Albissola Marina e la chiusura ha creato più di un disagio ai savonesi.