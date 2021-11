Cengio: proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Angelo Santin, ex comandante dei carabinieri

Con l'ordinanza firmata nella giornata odierna, il sindaco di Cengio Francesco Dotta ha proclamato il lutto cittadino per domani, martedì 16 novembre, in concomitanza con le celebrazioni delle esequie del luogotenente carica speciale dei carabinieri Angelo Santin, ex comandante della stazione locale e allenatore di calcio.

"Ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia la solidarietà e la vicinanza di tutta la comunità cengese, e interpretando i sentimenti di quest’ultima, viene ordinata: -l’esposizione delle bandiere a mezz'asta nel palazzo comunale; - la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 10 alle 11:00; - nella fascia oraria sopra citata è vietata qualsiasi attività o comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata" si legge sul testo dell'ordinanza.

A seguito della proclamazione del lutto cittadino, il sindaco ha altresì ordinato l’annullamento del mercato settimanale previsto in piazza Martiri Partigiani.

Originario di Padova, ma cresciuto a Torino, Santin era arrivato in Val Bormida nel 1990 come comandante della stazione di Carcare. Nel 1993 era entrato nel nucleo radiomobile prima di diventare il comandante della stazione di Cengio, incarico mantenuto sino alla pensione, dal 1994 al 2020.

I funerali si terranno domani alle ore 10 nella chiesa San Giuseppe di Cengio. Il santo rosario invece, stasera alle ore 20 sempre nella suddetta parrocchia.