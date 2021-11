Savona, fissate tre domeniche di recupero per il mercato: lunedì 13 dicembre torna Santa Lucia

Verranno recuperate domenica 21 novembre e 5 e 12 dicembre le giornate dedicate al mercato del lunedì che erano state cancellate il 1 novembre per via della festa di tutti i santi e il 4 novembre a causa dell'allerta rossa.

Il vicesindaco e assessore al commercio ha presentato questa mattina in giunta gli spostamenti che così fanno tirare un sospiro di sollievo agli ambulanti.

Per quanto riguarda domenica 12 dicembre, il mercato viene anticipato perché lunedì 13 è pronta è ritornare la tradizionale fiera di Santa Lucia presente in via Paleocapa, corso Italia e via Manzoni, saltata lo scorso anno per via del Covid. Lo scorso anno l'ex assessore Maria Zunato aveva deciso di optare per la cancellazione visto che essendo la fiera particolarmente frequentata, sarebbe stato complicato contenere gli assembramenti con il contingentamento considerando tutte le vie d'accesso presenti in centro. In un momento nel quale i contagi erano in crescita il rischio di un possibile cluster era molto alto. "Organizzare in contemporanea sia il mercato del lunedì che la fiera di Santa Lucia sarebbe stato molto complicato, abbiamo deciso quindi di dividere le due giornate così da creare un equilibrio sulle corrette istanze degli ambulanti con i commercianti in sede fissa" il commento di Elisa Di Padova.