Il Salone Orientamenti riparte in presenza, Toti: "Un benchmark per il Paese: farlo ora un atto di coraggio ragionato"

“Questo Salone in presenza è molto importante, è un benchmark per l’Italia, sia perché i giovani sono importanti per questo Paese, sia perché è importante orientare i giovani al giusto mestiere per la loro vita e per il paese per crescere. Non dimentichiamo che il nostro è un Paese che ha un tasso di disoccupazione alto ed ha anche una carenza di mano d’opera in molti settori. Questo è diventato un Salone fondamentale e farlo in questo momento rappresenta un atto di coraggio, anche se di coraggio ragionato”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità, a margine del Salone Orientamenti React 2021 in corso al Porto Antico di Genova.

“Il Covid - ha detto Toti - fa paura, ma tanti italiani hanno scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere anche con questa brutta bestia nelle strade, pertanto credo che questo Salone sia ulteriormente simbolico. Non vorrei sentir parlare di richiusure come qualcuno tra le righe vorrebbe far passare, se qualcuno deve essere convinto sono coloro che non si sono vaccinati, e se le misure devono essere prese devono essere per i non vaccinati e non per chi ha fatto fino in fondo il suo dovere”.

Toti ha ribadito che l’incidenza è alta in “molte parti del Paese, ma i nostri ospedali sono ancora significativamente vuoti, quindi non vi è alcuna emergenza nella nostra regione e non sono preoccupato, sono attento e prudente. Ma deve essere chiaro a tutti e che chiederemo come regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore se debbono valere per qualcuno siano applicate per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno fatto”.