Luca Rovere premiato nell’ambito della comunicazione d’impresa: dalla Liguria ai vertici delle aziende di cosmetica

Intarget, consulente strategico nel marketing digitale che da 13 anni sostiene l’Università di Siena nella formazione di giovani talenti nella regione Toscana, ha consegnato venerdì 12 novembre a Luca Rovere, ex studente del Master in comunicazione d’impresa, il premio ‘intarget per la comunicazione d’impresa’.

Il premio è stato consegnato da Gabriele Piaggi, HR Director di intarget, a Luca Rovere, originario della provincia di Savona, di Borghetto Santo Spirito, oggi CRM, Advocacy & Social Commerce Senior Director per Coty, una delle più grandi aziende americane di cosmetica al mondo.

“Dopo aver conseguito la laurea triennale in Lingue per l’impresa e per il turismo all’Università di Genova, ho deciso di proseguire il mio percorso formativo con il Master in Comunicazione d’impresa di Siena, che ho concluso nel 2011. Il Master ha rappresentato la scintilla che ha fatto partire la mia carriera. Un’esperienza formativa altamente professionale, ma allo stesso tempo molto importante a livello umano, fatta di persone vere e preparate. Qui ho avuto l’occasione di conoscere il mio mentore lavorativo dei primi anni di lavoro, un vero e proprio pioniere del digital in Italia: Marco Massarotto, che mi ha accolto a braccia aperte e insegnato tanto, ma anche intarget, una delle agenzie di punta nell’ambito tecnologico in Italia” afferma Luca Rovere.

“Al termine del master, ho avuto modo di lavorare prima in Italia in una delle migliori agenzie digitali, Hagakure, diventata oggi Doing, per poi affermarmi come Global Social Listening Manager per l’Oréal a Parigi, leader mondiale nel settore cosmetico. Ora vivo tra l’Île-de-France e la Liguria, la mia regione di provenienza”.

Nel 2018 viene istituito il riconoscimento, che vuole valorizzare gli alunni che hanno terminato con successo il proprio percorso di studi e che si sono fatti strada nel mondo del lavoro, facendo comprendere come le nozioni e le competenze acquisite siano state fondamentali per il raggiungimento dei propri obiettivi e distinguersi all’interno del mercato del lavoro.

“Il nostro impegno nell’istruzione continua nella direzione che ci siamo prefissati: da 13 anni collaboriamo con il Master in Comunicazione d’impresa promosso dall’Università di Siena e siamo fieri di poter conferire, anche quest’anno, il premio allo studente più meritevole. Vogliamo incoraggiare i giovani a investire nella propria formazione e a guardare al futuro con ottimismo, consapevoli che la fine di ogni percorso di studio segni il punto di partenza per intraprendere un lungo cammino verso la realizzazione professionale”, afferma Nicola Tanzini, founder e presidente esecutivo di intarget.

Anche quest’anno, la premiazione è avvenuta in concomitanza dell’MCI DAY, l’incontro che riunisce, con cadenza annuale, tutte le persone coinvolte nel Master e che, ad oggi, compie quindici anni. Durante l’evento sono stati trattati temi come la gestione della comunicazione in tempi di crisi, la salvaguardia della reputazione aziendale e la promozione dei territori durante la pandemia. A chiudere l’incontro è stata intarget, che ha premiato, tra gli studenti che hanno intrapreso questo percorso formativo, chi si è distinto nel mondo del lavoro.