Spotorno dichiara guerra alla processionaria con un sistema innovativo: trattati 166 pini domestici

A Spotorno, nell'ambito degli interventi di manutenzione annuale del verde, l'amministrazione comunale si è avvalsa di una tecnica di controllo della processionara del pino, una farfalla le cui larve creano danni ai pini domestici e ad altre conifere, notoriamente pericolose anche per l'uomo e per gli animali domestici a causa dei loro peli urticanti.

"La ditta che gestisce in appalto la gestione del verde pubblico ha recentemente trattato 166 pini domestici situati nelle principali aree verdi della città con la tecnica dell'endoterapia - spiega il vice sindaco con delega all'Ambiente, Marina Peluffo - mediante il 'Nuovo Metodo Corradi', che consiste in un'iniezione manuale sul fusto della pianta, con introduzione a pressione all'interno dei vasi linfatici di un prodotto appositamente studiato per controllare questi insetti in ambito urbano".

"Questa tecnica risulta innovativa in termini di rapidità di esecuzione, efficacia, annullamento della tossicità per la pianta, rispettosa dell'ambiente e della sicurezza di operatori e popolazione, con notevole diminuzione dei costi per la collettività" precisa la vice sindaco.