Da Como a Sassello: la scelta di vita (e di lavoro) di Fiona e Mario

La storia di Fiona Wood e Mario Roca è una di quelle che meritano di essere raccontate. Hanno scelto di lasciare Como, città lombarda di oltre 83 mila abitanti, per trasferirsi a Sassello, il paese degli amaretti e delle sue 1.692 anime. Una decisione maturata nel tempo, passo dopo passo.

Tutto è iniziato con alcune settimane trascorse a Sassello, dove la coppia ha acquistato un rudere immerso nel bosco, a pochi chilometri dal centro abitato, da ristrutturare. Un luogo che non passa inosservato.

"Quando spieghiamo dove si trova la nostra casa – raccontano – quasi tutti spalancano gli occhi e ci fanno sempre le stesse domande: 'Abitate lì?', 'Cosa fate quando nevica?', oppure 'Che bella, sono sempre stata innamorata di quella casa'".

Quella che all’inizio era una semplice fuga periodica da Como si è trasformata, con il tempo, in un desiderio sempre più forte di restare. Il silenzio e la solitudine del luogo hanno lasciato spazio alla voglia di diventare parte integrante di una comunità piccola ma speciale.

"Sappiamo che anche voi vi sentite un po’ speciali – dicono rivolgendosi ai sassellesi – e non serve nemmeno spiegare il perché".

Per chi a Como è rimasto, Fiona e Mario hanno stilato un elenco – ironico ma affettuoso – delle ragioni che li hanno convinti a cambiare vita.

"Sassello è un paese di 1.800 abitanti: si gode di un cinema, una sala yoga, quattro bar, quattro ristoranti, una compagnia teatrale che potrebbe stare su qualunque palco nazionale, quattro chiese, una manciata di cappelle dedicate alle Madonne (dei Partigiani, della Neve, degli Aeroplani, della Foresta…), un museo, un birrificio, un mulino in pietra per macinare il grano, un ponte tibetano e una Beata, due dentisti, quattro negozi alimentari, due agenzie immobiliari, cinque fabbriche di biscotti, un parco patrimonio dell’UNESCO, due veterinari e un meccanico (anche lui quasi santo) e molto, molto altro ancora - spiegano - Per non parlare delle feste con delle buonissime frittelle che durano tutta l’estate. Ma per noi foresti, la cosa che ci tocca di più è la vostra ironica e sfuggente generosità. Non c’è da sorprendersi che chi ha vissuto tutta la vita a Milano, poi a Como, meravigliose metropoli, a Sassello rimane davvero incantato".

Da oltre otto mesi Fiona e Mario vivono stabilmente a Sassello. E ora sono pronti a iniziare anche una nuova avventura lavorativa.

"Ad aprile di quest’anno ci siamo trasferiti definitivamente, chiudendo la nostra attività a Como. A breve ne apriremo una qui, in piazza Santissima Trinità".

L’attività si chiamerà RocaWood, unione dei loro cognomi: Fiona Wood e Mario Roca. Entrambi orafi, realizzeranno gioielli originali e su commissione.

"La bottega sarà aperta al pubblico l’ultimo weekend del mese o su appuntamento. Ma se vedete la luce accesa, bussate pure. Che si tratti di una riparazione o di allargare un anello, sarà per noi un modo per sentirci davvero parte di questa comunità che ci ha accolti e che ci riempie il cuore".