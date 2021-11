Intervento della macchina dei soccorsi a Verzi di Loano in via Cà de Fasce, dove un'auto è finita fuori strada in una zona impervia.

Sul posto si sono recati i militi dell'assistenza sanitaria, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito, il conducente dell'auto ha rinunciato alle cure dei sanitari.