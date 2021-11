Savona: dopo un anno di stop dovuto al Covid-19, dal 4 dicembre ritorna il Luna Park natalizio

Dopo un anno di sospensione a causa dell'emergenza Covid-19, dal 4 dicembre al 30 Gennaio torna il Luna Park natalizio di Savona nella zona del Prolungamento a mare.

Quest’anno la gestione pubblicitaria e gli eventi sono stati affidati ad un gruppo di giovani che pensano al futuro. Sarà un edizione molto più social e proprio sui social verranno avviate due campagne pubblicitarie: una offrirà degli sconti stampabili per tutte le giostre per tutti quanti; l’altra, dopo il grande successo che ha ricevuto nell’edizione 2019/2020, sarà l’iniziativa Golden ticket ovvero dei biglietti omaggio messi a disposizione per i vincitori dei giochi che avverranno proprio sui canali social del Luna Park savonese.

Si terrà poi una giornata con Babbo Natale alle giostre, dove tutti i bambini potranno chiedere cosa vorranno come regalo sotto l’albero, e una giornata con la Befana che distribuirà le caramelle gratis a tutti i bambini presenti.

Inoltre, tutti i sabati dalle 21:00 alle 23:00, apriranno le giostre per i ragazzi in modo tale da offrire delle ore in più di divertimento dopo un anno chiusi in casa. L'apertura sarà prevista anche il 31 dicembre dalle 22:00 per attendere l’arrivo del nuovo anno divertendosi sulle giostre.

"Siamo felicissimi di poter tornare a Savona ogni anno per due mesi - dichiarano dall'organizzazione del Luna Park - noi ci sentiamo cittadini di questa meravigliosa città, speriamo quest’anno di poter offrire un sano divertimento a tutti i cittadini savonesi".